Finalmente anche a Nardò il Piano per l' eliminazione delle barriere architettoniche

Finalmente a Nardò è stato avviato il Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Questo intervento mira a migliorare l'accessibilità degli spazi pubblici, favorendo l'inclusione di tutte le persone. La presenza di programmi dedicati rappresenta un passo importante verso una città più accessibile e sostenibile, rispondendo alle esigenze di una comunità sempre più attenta alle tematiche di inclusione e rispetto delle diversità.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.