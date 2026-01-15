Finalmente anche a Nardò il Piano per l' eliminazione delle barriere architettoniche
Finalmente a Nardò è stato avviato il Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Questo intervento mira a migliorare l'accessibilità degli spazi pubblici, favorendo l'inclusione di tutte le persone. La presenza di programmi dedicati rappresenta un passo importante verso una città più accessibile e sostenibile, rispondendo alle esigenze di una comunità sempre più attenta alle tematiche di inclusione e rispetto delle diversità.
NARDO' - Essere presenti su determinate problematiche porta risultati. Qualche tempo fa avevo sottolineato le numerose problematiche connesse con le barriere architettoniche, anche su lavori e opere pubbliche più recenti. Sono tantissimi i marciapiedi, camminamenti, attraversamenti e scivoli che. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
