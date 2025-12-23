Approvato all’unanimità in consiglio comunale il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche

Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) durante l’ultimo consiglio, tenutosi venerdì 19 dicembre. Questa decisione rappresenta un passo importante per migliorare l’accessibilità degli spazi pubblici, favorendo l’inclusione e la mobilità di tutti i cittadini. Il piano definisce interventi e strategie per rendere più fruibili gli ambienti urbani, rispettando i principi di equità e sicurezza.

Venerdì 19 dicembre, nel corso dell'ultimo consiglio comunale, è stato approvato con voto unanime il Peba – Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Per questo documento di programmazione, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con un contributo di circa 18.000 euro, il Comune si.

