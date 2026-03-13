Umbria l' immobile confiscato alla criminalità sarà reimpiegato per progetti sociali

In Umbria, un immobile sequestrato alla criminalità a Calzolaro, nel comune di Umbertide, è stato restituito alla collettività. L'edificio, oggetto di un sequestro eseguito oltre vent'anni fa dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, sarà ora impiegato in progetti sociali. La restituzione si inserisce in un'operazione di grande portata di sequestro e confisca di beni.

Il bene, sequestrato a Umbertide, è stato assegnato alla cooperativa 12 stelle San Michele di Ischia. Sarà riutilizzato per due percorsi finalizzati al contrasto delle dipendenze Un nuovo bene confiscato alla criminalità in Umbria restituito alla collettività. Si tratta dell'immobile sequestrato a Calzolaro, nel comune di Umbertide, nell'ambito di una grande operazione disequestro effettuata dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milan oltre vent'anni fa che, proprio nel territorio altotiberino, ha portato al sequestro di una villa di proprietà di un imprenditore del settore delle bonifiche ambientali (deceduto nel 2011), accusato di frode. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Articoli correlati L’immobile confiscato alla criminalità diventerà un rifugio per le donne«Qualche tempo fa abbiamo raccontato di come abbiamo acquisito gratuitamente dallo Stato un immobile che si trova sul nostro territorio, a suo tempo... A Roma ha inaugurato un servizio di cohousing per anziani all'interno di un immobile confiscato alla criminalitàInaugurato a Roma, tra Centocelle e Tor Sapienza, un nuovo centro cohousing dedicato agli anziani. Tutti gli aggiornamenti su Umbria l'immobile confiscato alla... Argomenti discussi: Beni confiscati alla mafia, il sindaco Rizzuti risponde a Ceci: Nessuna opacità, stiamo lavorando per il rilancio. Villa confiscata in Umbria diventa chance di riscatto per persone con dipendenze patologicheVilla confiscata a un imprenditore accusato di frode diventa il luogo in cui persone con dipendenze patologiche potranno avere una chance di riscatto. Succede a Calzolaro (Umbertide) dove l’immobile d ... umbria24.it Bene confiscato alla criminalità in Umbria restituito alla collettivitàUn nuovo bene confiscato alla criminalità in Umbria che viene restituito alla collettività, attraverso un progetto di riutilizzo sociale, è certamente una bella notizia per la nostra comunità. Lo ... ansa.it