A Roma ha inaugurato un servizio di cohousing per anziani all' interno di un immobile confiscato alla criminalità

A Roma, il sindaco Gualtieri ha aperto un nuovo centro di cohousing per anziani, situato in un immobile confiscato alla criminalità. L’apertura si è svolta tra Centocelle e Tor Sapienza, in presenza delle autorità locali, tra cui l’assessora Funari e il minisindaco del V Municipio, Caliste. Il progetto mira a trasformare un edificio sequestrato in uno spazio di convivenza e solidarietà per gli anziani del quartiere.

Inaugurato a Roma, tra Centocelle e Tor Sapienza, un nuovo centro cohousing dedicato agli anziani. A tagliare il nastro il sindaco Gualtieri, l'assessora Funari e il minisindaco del V Caliste.Cohousing per anziani a Roma estLo spazio si trova in via Altobelli, nel cuore del V municipio