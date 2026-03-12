L’immobile confiscato alla criminalità diventerà un rifugio per le donne

Un immobile confiscato alla criminalità organizzata sarà destinato a ospitare donne in difficoltà. Qualche tempo fa, è stato comunicato che un edificio situato nel territorio è stato acquisito gratuitamente dallo Stato e assegnato a questo scopo. La decisione riguarda un immobile che era stato sequestrato alle organizzazioni criminali e ora sarà riutilizzato per offrire supporto a chi ne ha bisogno.

«Qualche tempo fa abbiamo raccontato di come abbiamo acquisito gratuitamente dallo Stato un immobile che si trova sul nostro territorio, a suo tempo confiscato alla criminalità organizzata. Quando l'abbiamo acquisito, abbiamo deciso di destinare la struttura a uno scopo che facesse bene alla.