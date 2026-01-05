Ultimissime Juve LIVE | le condizioni di Conceicaio e Kelly e le ultime sul rinnovo di McKennie

Aggiornamenti in tempo reale sulla Juventus: le condizioni di Conceiça~o e Kelly, e le novità sul rinnovo di McKennie. La nostra cronaca fornisce informazioni precise e aggiornate sulle questioni più recenti che riguardano il club, offrendo ai tifosi un quadro chiaro sulla situazione attuale della squadra. Resta con noi per conoscere tutte le novità in modo obiettivo e dettagliato.

Ultimissime Juve LIVE – 5 gennaio 2026. Rinnovo McKennie, la Juve ha preso una decisione molto importante sull'americano: l'indiscrezione di Sky Sport sul futuro del centrocampista bianconero. 16:00 – Rinnovo McKennie, lo statunitense è sempre più centrale al progetto Juventus e il rinnovo ora è diventata una priorità per il club bianconero Infortunati Juve: le novità su Conceicao e Kelly dopo l'allenamento odierno verso il Sassuolo.

Infortuni Juve, picconata e buona notizia: da Rugani a Bremer, le condizioni per Pisa - Arriva dall’infermeria la picconata che in parte scalfisce il muro sempre più solido fatto di buone notizie e ottimi segnali che la Juventus si è costruita con le vittorie contro Bologna e Roma. msn.com

Juventus, Tether fa offerta a Exor: le news di oggi in diretta live - Tether ha presentato a Exor un'offerta vincolante per l'acquisto di tutte le azioni Juventus di sua proprietà che rappresentano, secondo le informazioni pubbliche disponibili, il 65,4% del capitale so ... sport.sky.it

