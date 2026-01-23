Ultimissime Juve LIVE | McKennie verso il rinnovo le ultime su En-Nesyri

Aggiornamenti in tempo reale sulla Juventus: si parla di un possibile rinnovo per McKennie e delle ultime notizie su En-Nesyri. La nostra rassegna quotidiana fornisce le novità più recenti sulla squadra, offrendo un quadro chiaro e preciso delle vicende bianconere. Restate con noi per tutte le informazioni aggiornate sull’andamento della Juventus.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 22 gennaio 2026. En-Nesyri alla Juventus, fumata bianca sempre più vicina: il Fenerbahce ha trovato il sostituto. Cosa sta succedendo. Ore 16:00 – En-Nesyri alla Juventus, il giocatore si avvicina sempre di più ai bianconeri. Il Fenerbahce insiste per avere Beto. Cosa sta accadendo Rinnovo McKennie, possibile svolta in arrivo? Previsto un incontro nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Allenamento in mattinata per la Juve. Lavoro di recupero per McKennie. Domani alle 16 la conferenza di Spalletti14:45 - LAVORO DI RECUPERO - Oggi, Weston McKennie ha svolto un lavoro di recupero dopo le fatiche di Champions. La presenza dell'americano contro il Napoli non è in dubbio. tuttojuve.com

McKennie per Spalletti è insostituibile, ora la Juventus lavora ad un rinnovo preziosoWeston McKennie è diventato un perno fondamentale della Juventus di Spalletti. Schierato in ogni ruolo da tre allenatori diversi, il giocatore statunitense con il tecnico di Certaldo ha ... tuttojuve.com

