Ultimissime Inter LIVE | la conferenza stampa di Chivu ufficiale la quarta maglia

Da internews24.com 19 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui le ultime notizie dall'Inter con Inter Live, il servizio aggiornato in tempo reale. In questa giornata, sono state annunciate le dichiarazioni di Chivu in conferenza stampa e la presentazione ufficiale della quarta maglia della squadra. Restate aggiornati su tutte le novità nerazzurre, informazioni affidabili e dettagli esclusivi, per seguire da vicino le vicende della società e dei suoi giocatori.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di DOMENICA 19 GENNAIO. Conferenza stampa Chivu pre Inter Arsenal: «Paragone Totti-Lautaro? Rispondo così. Vogliamo finire tra le prime 8, ecco cosa servirà domani». Conferenza stampa Chivu pre Inter Arsenal: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia del match di Champions League Inter Arsenal: la notte della verità per Lautaro Martinez e il primato di Chivu. 🔗 Leggi su Internews24.com

ultimissime inter live la conferenza stampa di chivu ufficiale la quarta maglia

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: la conferenza stampa di Chivu, ufficiale la quarta maglia

Ultimissime Inter LIVE: ufficiale la quarta maglia, Chivu cerca l’impresa contro l’Arsenal
Le ultime notizie dall'Inter aggiornate in tempo reale. Oggi si parla della presentazione ufficiale della quarta maglia e delle sfide imminenti, con Chivu che prepara la squadra alla difficile partita contro l'Arsenal. Restate con noi per le informazioni più recenti e approfondimenti sulla situazione della squadra nerazzurra.

Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: inizia la collaborazione con Red Bull! Le parole di Chivu in conferenza stampa pre Milan

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

ultimissime inter liveUdinese-Inter 0-1, risultato finale della partita di Serie A: gol decisivo di Lautaro Martinez, gli highlights - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

ULTIMISSIME Ajax-Inter: conferenza stampa CHIVU, la probabile formazione - INTER NEWS

Video ULTIMISSIME Ajax-Inter: conferenza stampa CHIVU, la probabile formazione - INTER NEWS

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.