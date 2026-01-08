Ultimissime Inter LIVE | vittoria fondamentale sul Parma le parole di Chivu
Aggiornamenti in tempo reale sulle ultime notizie dell'Inter, con particolare attenzione alla vittoria contro il Parma e le dichiarazioni di Chivu. In questa sezione, troverai tutte le novità più recenti relative alla squadra nerazzurra, offerte in modo chiaro e preciso per rimanere sempre informato sugli sviluppi della stagione.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 7 GENNAIO. Conferenza stampa Chivu post Parma Inter: «Vogliamo essere competitivi, nessuno qui regala nulla! Napoli? Mi incazzo di brutto se.». La conferenza stampa di Chivu post Parma Inter: le sue dichiarazioni. Parma Inter 0-2: tre punti d’oro per chiudere il girone d’andata, domenica c’è il Napoli! Decidono Dimarco e Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: vittoria contro il Kairat, le parole di Chivu in conferenza
Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: vittoria con la Lazio e primato in classifica, le parole di Chivu nel postpartita
Inter e Lautaro devastanti: comodo tris al Bologna, Chivu torna in testa; Inter-Bologna 3-1, gol e highlights: Zielinski-Lautaro-Thuram, nerazzurri in vetta; Inter-Bologna live alle 20.45: le ultime sulle formazioni; Anna Danesi, la quiete prima della vittoria Streaming | IT.
Serie A, Parma-Inter live - Inter, match della diciannovesima giornata di Serie A ... msn.com
Parma-Inter 0-2 risultato finale: nerazzurri al passo da capolista! - Assistenti Valerio Vecchi e Domenico Palermo, quarto uomo Daniele Perenzoni. msn.com
Parma-Inter: diretta live e risultato in tempo reale - Inter del 7 gennaio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. calciomagazine.net
Ultimissime Calciomercato Inter | Trattative | Ultim'ora - facebook.com facebook
È online una nuova puntata di Inter Zone! L'analisi di Inter-Bologna 3-1, le ultimissime su Joao Cancelo, Frattesi, il mercato e non solo Con @polimanti_lore, @fllauu e @RaffaeleAmato14 VIDEO QUI: x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.