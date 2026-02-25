Ultimissime Inter LIVE | cocente eliminazione in Champions League le parole di Chivu

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull'Inter Ultimissime Inter Live di MARTEDI 24 FEBBRAIO. Chivu a Sky: «C'è amarezza, ci abbiamo provato in tutti i modi. Complimenti al Bodo, avevano più energie. Ecco cos'ho provato a chiedere alla squadra». L'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, ha voluto dire la sua dopo la sconfitt a rimediata in Champions League contro il Bodo Glimt Inter Bodo Glimt 1-2: delusione cocente, nerazzurri eliminati dalla Champions League.