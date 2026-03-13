Ugl e deputati della destra a convegno in città | ecco perché votare Si

In città si è svolto un convegno organizzato dall'Ugl e da deputati della destra, incentrato sulla campagna per il voto

“Sostenere il 'Sì' ignifica promuovere un sistema più equilibrato, capace di garantire una più netta distinzione tra le funzioni di accusa e di giudizio, rafforzando così le garanzie per tutti. Non si tratta di mettere in discussione l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, ma di intervenire sulle regole per rendere il sistema più trasparente e comprensibile”, lo ha affermato il segretario generale dell'Ugl Paolo Capone, stamani in città per un'iniziativa del sindacato a favore del “Si” al refreredum sulla Giustizia. All'iniziativa del sindacato, tappa di un tour nazionale pro “Si”, è intervenuto anche il senatore di Fratelli d'Italia Salvatore Sallemi, componente della commissione Giustizia del Senato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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