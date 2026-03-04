Le correnti tentarono di rovinarmi Ecco perché è necessario votare Sì

Una giudice racconta di aver subito pressioni da parte di due anarchici che volevano coinvolgerla in un episodio violento, minacciando di rivolgersi alla Magistratura democratica per le numerose inchieste sull’estremismo rosso condotte. La donna spiega di aver poi vissuto un periodo di persecuzione tra i colleghi, legato a quelle tensioni e alle accuse mosse nei suoi confronti.

Consentitemi solo due parole di presentazione. Nel 1991, a ventinove anni, sono entrato in magistratura e, nel corso di più di trent’anni, ho svolto diverse funzioni come magistrato: pretore del lavoro, giudice per le indagini preliminari, pubblico ministero, giudice civile. Ho vissuto, per gran parte della mia vita professionale, sotto scorta, correndo seri pericoli a causa delle attività che svolgevo e costringendo familiari e amici a comprimere le proprie libertà. Mi sono occupato di processi di grande rilievo pubblico e di vicende assolutamente minori con lo stesso impegno e lo stesso entusiasmo che mi hanno sempre accompagnato nel lavoro, avendo quale unico riferimento i valori dell’autonomia e dell’indipendenza. 🔗 Leggi su Laverita.info

