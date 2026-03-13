Riforma della giustizia i magistrati scendono in campo | Ecco perché votare no

Sabato 14 marzo alle 10, presso il Centro Culturale S. Pertini di Santa Sofia, si terrà un incontro pubblico organizzato da magistrati che si oppongono alla riforma della giustizia proposta dal governo. Durante l’evento, i rappresentanti del movimento spiegheranno le motivazioni del loro voto contrario, evidenziando le criticità percepite nel progetto di legge. L’appuntamento è aperto a chi desidera conoscere le ragioni del dissenso.

Appuntamento a Santa Sofia in vista del voto del 22 e 23 marzo per un dialogo aperto con la cittadinanza per approfondire i temi del quesito Sabato 14 marzo alle 10 presso il Centro Culturale S. Pertini di Santa Sofia sarà ospitato un incontro pubblico sulle ragioni del No alla riforma Nordio. A intervenire saranno gli esponenti del mondo giuridico Carlo Sorgi, già magistrato e membro del comitato “Meglio dire no Forlì-Cesena”, ed Emanuele Picci, magistrato e presidente dell’Anm sottosezione di Forlì-Cesena. Introdurrà l’incontro Daniele Valbonesi, consigliere regionale. L'incontro sarà un’occasione per approfondire le motivazioni del comitato per il No sui temi della riforma per la quale è previsto il referendum i prossimi 22 e 23 marzo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

