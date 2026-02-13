Biodiversità l’Italia avvia il piano per la legge UE sul ripristino degli ecosistemi entro il 2050

L’Italia ha deciso di avviare il percorso per approvare una legge che mira a ripristinare gli ecosistemi entro il 2050, in risposta alla richiesta dell’Unione Europea. Il governo ha annunciato che entro pochi mesi presenterà un disegno di legge che coinvolge agricoltori, ambientalisti e cittadini. L’obiettivo è tutelare le aree naturali danneggiate, come le zone umide del delta del Po, che rischiano di scomparire se non si interviene subito.

