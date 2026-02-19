Ultimissime Juve LIVE | le novità sulle condizioni di Bremer e David le possibili scelte per il Como

Bremer e David sono usciti dal campo con infortuni durante l’allenamento di questa mattina, peggiorando le preoccupazioni dello staff tecnico. La Juventus monitora attentamente le loro condizioni, temendo eventuali tempi di recupero prolungati. I medici stanno effettuando controlli approfonditi per valutare i danni muscolari e decidere le prossime mosse. La squadra si prepara comunque alla sfida contro il Como, con alcune possibili alternative in vista. La decisione definitiva arriverà nelle prossime ore, mentre i tifosi aspettano aggiornamenti ufficiali.