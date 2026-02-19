Ultimissime Juve LIVE | le novità sulle condizioni di Bremer e David le possibili scelte per il Como
Bremer e David sono usciti dal campo con infortuni durante l’allenamento di questa mattina, peggiorando le preoccupazioni dello staff tecnico. La Juventus monitora attentamente le loro condizioni, temendo eventuali tempi di recupero prolungati. I medici stanno effettuando controlli approfonditi per valutare i danni muscolari e decidere le prossime mosse. La squadra si prepara comunque alla sfida contro il Como, con alcune possibili alternative in vista. La decisione definitiva arriverà nelle prossime ore, mentre i tifosi aspettano aggiornamenti ufficiali.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 19 febbraio 2026. Probabili formazioni Juve Como: Spalletti tra Champions e campionato, come può cambiare la squadra in vista del doppio impegno ravvicinato. Ore 19.15 – Probabili formazioni Juve Como, le possibili scelte di Spalletti per la sfida di campionato con i dubbi legati a Bremer e David Gatti via dalla Juventus: i motivi della (possibile) separazione a fine stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Ultimissime Juve LIVE: le novità sulle condizioni di Bremer e DavidBremer e David hanno accusato problemi fisici durante l'allenamento di ieri, causando preoccupazione tra i tifosi della Juventus.
