Conceicao out per Pisa Juve? Ecco chi potrebbe giocare al posto del portoghese | le tre idee di Spalletti per l’ultima gara del 2025

Conceicao in dubbio per Pisa Juve, Spalletti studia le alternative tra cambi modulo ed effetto domino: Zhegrova, McKennie o la carta Koopmeiners. La splendida vittoria ottenuta contro la Roma ha lasciato in eredità alla Juventus la certezza di aver trovato in Francisco Conceição un trascinatore assoluto, ma anche qualche preoccupazione per l’immediato futuro. Il portoghese, autore di una prova maiuscola e della rete che ha sbloccato il match con un diagonale imprendibile, ha dovuto alzare bandiera bianca per un risentimento muscolare. Sebbene gli esami abbiano escluso lesioni, la sua presenza per l’ultima gara del 2025 contro il Pisa, in programma sabato 27 dicembre, resta in forte dubbio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

