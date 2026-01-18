Cagliari Juve Chiara Aleati non ha dubbi | La Juve manca di battitori di calci piazzati | punti che dipendono da questi episodi – VIDEO

Chiara Aleati evidenzia come la Juventus abbia ancora margini di miglioramento nelle situazioni di punizioni e rigori, elementi cruciali in partite come quella contro il Cagliari. La mancanza di battitori efficaci può influire sul risultato finale, sottolineando l'importanza di queste situazioni nel percorso della squadra. Un'analisi che mette in luce aspetti tecnici da affinare per ottenere risultati più costanti.

Cagliari Juve, Chiara Aleati evidenzia il vuoto tecnico su punizioni e rigori dopo il ko di Cagliari, dettagli che costano punti pesanti a Spalletti. L’analisi post-partita della dolorosa sconfitta rimediata dalla Juventus sul campo del Cagliari non si ferma alla superficie della prestazione corale, ma scava a fondo toccando un nervo scoperto che rischia di diventare un problema cronico per le ambizioni bianconere. Chiara Aleati, intervenuta con la consueta lucidità durante l’ultima puntata del format ‘Ma che partita hai visto’, ha puntato il dito con decisione su una carenza strutturale che sta penalizzando oltremodo la squadra di Luciano Spalletti: la totale assenza di un vero battitore di calci piazzati. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

