Verona-Udinese le formazioni ufficiali | Zanetti con Orban Runjaic punta su Davis
Le formazioni ufficiali di Verona-Udinese sono state annunciate in vista del posticipo della 22ª giornata, in programma alle 20.45 al Bentegodi. Zanetti schiera Orban in difesa, mentre Runjaic conta su Davis per la sua strategia offensiva. Ecco le scelte dei due allenatori in vista di questa sfida.
Verona e Udinese si preparano a scendere in campo per la 22ª giornata di Serie A 2025-26. Zanetti schiera in porta Perilli con difesa a tre formata da Slotsager, Nelsson ed Ebosse. A centrocampo ci sono Lirola e Bradaric sugli esterni con Serdar, Gagliardini e Bernede in mezzo. Davanti c'è la coppia Orban-Sarr. Runjaic risponde con Okoye tra i pali e difesa a quattro formata da Kristensen, Zemura, Solet e Bertola. A centrocampo ci sono Zanoli ed Ekkelenkamp sugli esterni con Miller e Karlström in mezzo. Atta agirà dietro la punta Davis. Segui il match in diretta. LE FORMAZIONI UFFICIALI Verona (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Orban, Sarr. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Alle 20:45 si disputa Verona-Udinese, l'ultima sfida della 22ª giornata di Serie A al Bentegodi.
