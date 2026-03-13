Tra Udine e Verona, le forze dell'ordine hanno sequestrato 64 mila litri di gasolio illegale denominato

Sequestrati 64mila litri di gasolio durante un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza nelle province di Udine e Verona, dove sono stati scoperti trasporti illeciti di carburante destinati al sud Italia. L’intervento è stato effettuato nell’ambito dei controlli economici sul territorio e sulle principali linee ferroviarie, con l’obiettivo di contrastare le frodi fiscali nel settore delle accise. Controlli mirati sui trasporti ferroviari Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, le Fiamme Gialle dei Comandi Provinciali di Udine e Verona hanno intensificato le verifiche sui convogli ferroviari che attraversano le rispettive province. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Udine e Verona, sequestrati 64mila litri di gasolio "Designer Fuel": i dettagli del blitz

