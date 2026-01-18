La crisi del commercio | Siamo rimasti solo in 5 fruttivendoli E’ la fine dei piccoli negozi
La crisi del commercio nel centro di Siena sta portando alla chiusura di molti negozi, lasciando solo cinque fruttivendoli ancora operativi. Questa situazione evidenzia le difficoltà che i piccoli esercizi commerciali affrontano in un contesto in rapido cambiamento, con conseguenze significative per il tessuto commerciale locale e la qualità della vita urbana.
Siena, 18 gennaio 2026 – Una crisi del commercio che non sembra vedere fine, quella che ha afflitto il centro storico di Siena. Le botteghe ormai sono rimaste poche e lasciano spazio alle grandi catene internazionali, ma c’è chi resiste nonostante tutto, come la bottega di frutta e verdura della famiglia Burrini in Via dei Termini. “Siamo aperti da 30 anni, la nostra prima sede è stata in Via del Porrione, poi ci siamo trasferiti – dice Alessandro Burrini – la città purtroppo l’ho vista cambiare solo in peggio, a tutti i livelli. Dai rifiuti fino ad arrivare al commercio, penso che fra qualche anno si possa chiudere tutti, calzolai e le mesticherie per fare degli esempi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Commercio nel tunnel: "Un piano comunale per riportare i clienti dentro i piccoli negozi"
Leggi anche: Strada deserta e commercio in crisi: "I negozi stanno morendo nel silenzio generale"
La crisi del commercio: “Siamo rimasti solo in 5 fruttivendoli. E’ la fine dei piccoli negozi”; Eremo di Miazzina, 2,5 milioni di debiti: parte il piano di risanamento.
La crisi del commercio: “Siamo rimasti solo in 5 fruttivendoli. E’ la fine dei piccoli negozi” - L’amarezza di Sergio Burrini e del figlio Alessandro per la crisi del settore. lanazione.it
Crisi per commercio online, da Regione 13,5 milioni a piccole imprese - La giunta regionale ha approvato la bozza di decreto dell'assessore dell'Economia Alessandro Dagnino che destina 13,5 milioni di euro a misure di sostegno per le micro, piccole e medie imprese del com ... ansa.it
Commercio a Vicenza: le proposte fiscali contro la crisi - Confcommercio Vicenza propone ai Sindaci sgravi su IMU e TARI: un piano per il commercio a Vicenza contro la desertificazione e per il rilancio. vicenzareport.it
A VOCE APERTA. Commercio in crisi a Imperia: l’analisi amara di Tiziana Ameglio Leggi l'articolo: https://www.lavocediimperia.it/2026/01/17/leggi-notizia/argomenti/a-voce-aperta/articolo/a-voce-aperta-commercio-in-crisi-a-imperia-lanalisi-amara-di-tizian - facebook.com facebook
Barletta e la crisi del commercio «I piccoli negozi vanno incentivati» x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.