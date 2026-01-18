La crisi del commercio nel centro di Siena sta portando alla chiusura di molti negozi, lasciando solo cinque fruttivendoli ancora operativi. Questa situazione evidenzia le difficoltà che i piccoli esercizi commerciali affrontano in un contesto in rapido cambiamento, con conseguenze significative per il tessuto commerciale locale e la qualità della vita urbana.

Siena, 18 gennaio 2026 – Una crisi del commercio che non sembra vedere fine, quella che ha afflitto il centro storico di Siena. Le botteghe ormai sono rimaste poche e lasciano spazio alle grandi catene internazionali, ma c’è chi resiste nonostante tutto, come la bottega di frutta e verdura della famiglia Burrini in Via dei Termini. “Siamo aperti da 30 anni, la nostra prima sede è stata in Via del Porrione, poi ci siamo trasferiti – dice Alessandro Burrini – la città purtroppo l’ho vista cambiare solo in peggio, a tutti i livelli. Dai rifiuti fino ad arrivare al commercio, penso che fra qualche anno si possa chiudere tutti, calzolai e le mesticherie per fare degli esempi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La crisi del commercio: “Siamo rimasti solo in 5 fruttivendoli. E’ la fine dei piccoli negozi”

Leggi anche: Commercio nel tunnel: "Un piano comunale per riportare i clienti dentro i piccoli negozi"

Leggi anche: Strada deserta e commercio in crisi: "I negozi stanno morendo nel silenzio generale"

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La crisi del commercio: “Siamo rimasti solo in 5 fruttivendoli. E’ la fine dei piccoli negozi”; Eremo di Miazzina, 2,5 milioni di debiti: parte il piano di risanamento.

La crisi del commercio: “Siamo rimasti solo in 5 fruttivendoli. E’ la fine dei piccoli negozi” - L’amarezza di Sergio Burrini e del figlio Alessandro per la crisi del settore. lanazione.it