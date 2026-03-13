Ucraina Zelensky da Macron per rimettere Kiev al centro delle priorità europee

Il presidente ucraino ha incontrato il suo omologo francese in un momento di tensioni internazionali. La discussione si concentra sulla decisione degli Stati Uniti di sospendere temporaneamente le sanzioni sul petrolio russo, una misura che coinvolge circa 100 milioni di barili al giorno. La questione ha attirato l’attenzione di diversi paesi e rischia di influenzare le dinamiche energetiche globali.

Scontro sulla decisione degli Stati Uniti di revocare, per 30 giorni, le sanzioni sulle esportazioni del petrolio russo: una deroga che interesserebbe 100 milioni di barili al giorno, pari a quasi ad un giorno di produzione mondiale. È una revoca che non aiuta la pace, ha detto il presidente Zelensky, che oggi ha incontrato Macron per rimettere l’Ucraina al centro delle priorità europee. Servizio di Vito D’Ettorre RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, Zelensky da Macron per rimettere Kiev al centro delle priorità europee Articoli correlati Zelensky: “Ucraina potrebbe diventare base delle Forze armate europee”L’Ucraina potrebbe diventare la base delle Forze armate unificate europee, ma solo dopo la fine della guerra con la Russia Lo ha affermato il... Ucraina, Zelensky sente von der Leyen. Ue al lavoro per sbloccare prestito da 90 miliardi a Kiev(Adnkronos) – La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen avrà questo pomeriggio un colloquio telefonico con il presidente ucraino... Ucraina, Zelensky da Macron per rimettere Kiev al centro delle priorità europee Contenuti utili per approfondire Ucraina Zelensky da Macron per... Temi più discussi: Macron e Zelensky domani a Parigi. Mosca, 'ostacolo alla pace'; Ucraina, Russia lancia bombe teleguidate: diversi feriti, news oggi; Zelensky a Trump: fai più pressione su Putin, non su di me; Macron riceve domani Zelensky, focus sul sostegno a Kiev. Ucraina, Zelensky da Macron: La revoca delle sanzioni Usa non aiuta la pace. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina, Zelensky da Macron: 'La revoca delle sanzioni Usa non aiuta la pace'. LIVE ... tg24.sky.it Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Parigi per colloqui con il presidente Emmanuel Macron sulle modalità per aumentare la pressione sulla RussiaIl presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Parigi per colloqui con il presidente Emmanuel Macron sulle modalità per aumentare la pressione sulla Russia ... ilsole24ore.com Macron a Zelensky: "Il prestito sarà onorato". Petrolio russo, deroga Usa alle sanzioni: coro di no. Cremlino: sull'energia i nostri interessi e quelli americani "in questa fase coincidono" Financial Times: Mosca guadagna fino a 150 milioni al giorno dai rincari. Dr - facebook.com facebook Le immagini di #Zelensky da #Macron x.com