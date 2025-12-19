Guerra Ucraina-Russia c’è l’accordo Ue per 90 miliardi a Kiev Mosca | Stop a beni russi sconfitta per Von Der Leyen news in diretta
Aggiornamenti in tempo reale sulla guerra tra Russia e Ucraina: l’UE ha approvato un pacchetto di 90 miliardi di euro per sostenere Kiev, mentre Mosca critica l’assenza di beni russi come segnale di sconfitta per Von Der Leyen. Rimani aggiornato sulle ultime notizie di venerdì 19 dicembre 2025, con gli sviluppi più recenti e le reazioni internazionali.
Le ultime notizie in diretta sulla guerra tra Russia e Ucraina, gli aggiornamenti di venerdì 19 dicembre 2025. Il Consiglio europeo ha approvato all’unanimità un prestito Ue da 90 miliardi all’Ucraina per il 2026-27, garantito dal bilancio comune. Accantonato l’uso diretto dei beni russi, che restano congelati. Zelensky e Meloni soddisfatti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, Kiev apre a piano di pace USA. Trump: “Accordo vicino”, Von Der Leyen: “Garantire sicurezza Ue”, news in diretta
Leggi anche: L’Europa ha trovato l’accordo: prestito da 90 miliardi all’Ucraina. Salta l’uso degli asset russi, Mosca: “Sconfitti von der Leyen e Merz”. Meloni: “Ha prevalso il buonsenso”
Ucraina Russia, intesa in Ue per prestito a Kiev da 90 mld. Salta uso asset russi. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ucraina Russia, intesa in Ue per prestito a Kiev da 90 mld. tg24.sky.it
Ucraina - Russia, le notizie sul conflitto in diretta | Ue: accordo raggiunto, prestito da 90 miliardi a Kiev - Gli Usa continuano a trattare con i russi: nel weekend colloqui a Miami Lo ... corriere.it
Guerra Ucraina, droni distruggono petroliera russa nel porto di Rostov: almeno tre morti - Putin attacca ancora gli europei e li paragona a “porcellini” che si sono accodati alla politica dell'amministrazione Biden convinto che la Russia sarebbe crollata, ... leggo.it
Guerra Ucraina: le notizie del 19 dicembre | Salta a Bruxelles l'uso degli asset russi x.com
Daniele Capezzone. . Usa, Russia e Ue: sulla guerra in Ucraina c’è poco da essere ottimisti. Vi spiego perché. #ReStart - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.