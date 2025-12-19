Guerra Ucraina-Russia c’è l’accordo Ue per 90 miliardi a Kiev Mosca | Stop a beni russi sconfitta per Von Der Leyen news in diretta

Aggiornamenti in tempo reale sulla guerra tra Russia e Ucraina: l’UE ha approvato un pacchetto di 90 miliardi di euro per sostenere Kiev, mentre Mosca critica l’assenza di beni russi come segnale di sconfitta per Von Der Leyen. Rimani aggiornato sulle ultime notizie di venerdì 19 dicembre 2025, con gli sviluppi più recenti e le reazioni internazionali.

Ucraina - Russia, le notizie sul conflitto in diretta | Ue: accordo raggiunto, prestito da 90 miliardi a Kiev - Gli Usa continuano a trattare con i russi: nel weekend colloqui a Miami Lo ... corriere.it

Guerra Ucraina, droni distruggono petroliera russa nel porto di Rostov: almeno tre morti - Putin attacca ancora gli europei e li paragona a “porcellini” che si sono accodati alla politica dell'amministrazione Biden convinto che la Russia sarebbe crollata, ... leggo.it

Guerra Ucraina: le notizie del 19 dicembre | Salta a Bruxelles l'uso degli asset russi x.com

Daniele Capezzone. . Usa, Russia e Ue: sulla guerra in Ucraina c’è poco da essere ottimisti. Vi spiego perché. #ReStart - facebook.com facebook

