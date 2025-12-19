Il tentativo di bloccare i beni russi all’Ucraina si conclude con un significativo insuccesso. L’ambizioso “Piano A” promosso da Merz e von der Leyen, che puntava a congelare 90 miliardi dal bilancio comune, si è rivelato un fallimento, segnando uno smacco politico e strategico per le due figure di spicco. La vicenda sottolinea le difficoltà di coordinare sanzioni efficaci contro Mosca e le sfide di una politica europea unitaria.

© It.insideover.com - Niente asset russi all’Ucraina: smacco per Von der Leyen e Merz, 90 miliardi dal bilancio comune

L’ambizioso “Piano A” sui beni russi congelati promosso dal cancelliere tedesco Friedrich Merz e dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è naufragato. L’idea di finanziare un prestito all’Ucraina utilizzando i circa 210 miliardi di euro di asset statali russi congelati si è rivelata, come i critici avevano previsto fin dall’inizio, una proposta giuridicamente controversa e carica di rischi imprevedibili. In un vertice europeo durato 16 ore a Bruxelles, i leader dell’Unione Europea hanno infatti mancato l’obiettivo di utilizzare gli asset russi congelati per finanziare l’Ucraina, segnando un clamoroso flop per i cosiddetti “falchi” della politica estera UE. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Leggi anche: L’Europa ha trovato l’accordo: prestito da 90 miliardi all’Ucraina. Salta l’uso degli asset russi, Mosca: “Sconfitti von der Leyen e Merz”. Meloni: “Ha prevalso il buonsenso”

