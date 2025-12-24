Stadio della Roma a Pietralata i Friedkin consegnano il progetto I comitati | Non è quello definitivo

Nuovo stadio Roma, c’è il progetto di fattibilità. Gualtieri: «È un passaggio decisivo». Ecco come sarà - Proprio a quell’ora, attraverso un post su X, la Roma ha annunciato: «Con grande soddisfazione abbiamo ... ilmattino.it

Stadio della Roma, consegnato il progetto definitivo: "Curva Sud monumentale" - Arriva a compimento un passaggio fondamentale, atteso da mesi e segnato da rinvii, nel percorso verso il nuovo stadio della Roma a Pietralata. iltempo.it

#PassioneStadiNEWS UNO STADIO SOTTO L’ALBERO AS Roma comunica con grande soddisfazione di aver consegnato oggi, 23 Dicembre 2025, il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica) del nuovo stadio, un passaggio fondamentale che - facebook.com facebook

Roma, un nuovo stadio da 1,3 miliardi “È una grande occasione per la città” @corriereroma x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.