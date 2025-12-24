Stadio della Roma a Pietralata i Friedkin consegnano il progetto I comitati | Non è quello definitivo
Depositato in Campidoglio il progetto di fattibilità dello stadio della Roma. Il Comune accelera, ma i comitati avvertono: “No a scorciatoie e deroghe”. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Stadio della Roma, il progetto definitivo non arriva: scavi archeologici fermi e nodi irrisolti a Pietralata
Leggi anche: Stadio della Roma a Pietralata, il bosco c’è ma ha “scarso valore naturalistico”: avanti con il progetto
La Roma ha presentato ufficialmente al Comune il progetto per il nuovo stadio; Nuovo Stadio Roma, c'è la svolta: consegnato il progetto per Pietralata; Stadio della Roma, ecco quando arriverà il progetto in Campidoglio; Stadio della Roma, è un giorno storico. Consegnato il progetto definitivo: Curva Sud monumentale.
Stadio della Roma a Pietralata, i Friedkin consegnano il progetto. I comitati: “Non è quello definitivo” - Depositato in Campidoglio il progetto di fattibilità dello stadio della Roma. fanpage.it
Nuovo stadio Roma, c’è il progetto di fattibilità. Gualtieri: «È un passaggio decisivo». Ecco come sarà - Proprio a quell’ora, attraverso un post su X, la Roma ha annunciato: «Con grande soddisfazione abbiamo ... ilmattino.it
Stadio della Roma, consegnato il progetto definitivo: "Curva Sud monumentale" - Arriva a compimento un passaggio fondamentale, atteso da mesi e segnato da rinvii, nel percorso verso il nuovo stadio della Roma a Pietralata. iltempo.it
#PassioneStadiNEWS UNO STADIO SOTTO L’ALBERO AS Roma comunica con grande soddisfazione di aver consegnato oggi, 23 Dicembre 2025, il PFTE (progetto di fattibilità tecnico-economica) del nuovo stadio, un passaggio fondamentale che - facebook.com facebook
Roma, un nuovo stadio da 1,3 miliardi “È una grande occasione per la città” @corriereroma x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.