Tutti morti i 6 militari Usa precipitati in Iraq Escluso l' attacco di un fuoco nemico indagini sulle cause dell' impatto

Sei militari statunitensi sono morti ieri in Iraq quando il loro aereo cisterna è precipitato. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente, escludendo finora un attacco nemico come possibile motivo. Con questa tragedia salgono a 13 le vittime americane coinvolte nel conflitto in atto. La notizia è stata confermata dalle fonti ufficiali.

Tutti i sei membri a bordo dell'aereo cisterna americano precipitato ieri in Iraq sono morti, portando il bilancio complessivo delle vittime americane nel conflitto in corso a 13. Lo ha reso noto il Comando centrale statunitense (Centcom) in un post su X. «L'aereo è andato perso mentre sorvolava lo spazio aereo amico il 12 marzo, durante l'operazione Epic Fury. Le circostanze dell'incidente sono oggetto di indagine. Tuttavia, la perdita dell'aereo non è stata causata da fuoco nemico né da fuoco amico - si legge nella nota - L'identità dei militari non verrà resa nota fino a 24 ore dopo la notifica ai familiari». All Crew Members of U. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - «Tutti morti i 6 militari Usa precipitati in Iraq». Escluso l'attacco di un fuoco nemico, indagini sulle cause dell'impatto Articoli correlati Usa, morti quattro militari a bordo dell’aereo cisterna schiantatosi in IraqL’incidente, che ha coinvolto un mezzo KC-135 Stratotanker dell’aeronautica americana, «non è stato causato da fuoco ostile o fuoco amico». Aereo cisterna Usa si schianta in Iraq: «Non è fuoco nemico». Teheran: «Daremo fuoco al petrolio del Golfo». Parla Mojtaba Khamanei: «Hormuz resta chiuso» – La direttaNel suo primo messaggio al paese, la Guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei ha dichiarato che lo Stretto di Hormuz deve rimanere chiuso. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Tutti morti Discussioni sull' argomento Kerzers: tutte le vittime identificate, tra i morti anche un 16enne; Crans Montana, indagato anche il sindaco; Bus in fiamme nel Canton Friburgo: Persona instabile si è data fuoco. Bilancio: 6 morti e 5 feriti; Identificate tutte le vittime: tra i morti anche il presunto autore dell'incendio. MEDIO ORIENTE | Tutti morti i 6 militari a bordo di un aereo cisterna Usa schiantatosi in Iraq. Esplosione a Dubai, "in azione i sistemi di difesa aerea". JD Vance era scettico sugli attacchi all'Iran: lo riferiscono a Politico due alti funzionari dell'amministrazione T - facebook.com facebook