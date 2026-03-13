Usa morti quattro militari a bordo dell’aereo cisterna schiantatosi in Iraq

Quattro militari dell'equipaggio di sei sono morti in un incidente aereo in Iraq. Lo ha comunicato il Comando Centrale degli Stati Uniti, specificando che l'aereo cisterna si è schiantato nel territorio iracheno. Al momento, non sono state fornite altre informazioni sulle circostanze dell'incidente o sui nomi delle vittime.

L'incidente, che ha coinvolto un mezzo KC-135 Stratotanker dell'aeronautica americana, «non è stato causato da fuoco ostile o fuoco amico». Quattro dei sei membri dell'equipaggio sono morti nello schianto di un aereo cisterna Usa in Iraq. L'ha reso noto il Comando Centrale degli Stati Uniti. L'incidente, che ha coinvolto un mezzo KC-135 Stratotanker dell'aeronautica Usa, velivolo per il rifornimento in volo, si è verificato nell'Iraq occidentale e «non è stato causato da fuoco ostile o fuoco amico». Ha coinvolto anche un secondo aereo, che è atterrato in sicurezza senza vittime né feriti.

Guerra in Iran, è morto uno dei sei soldati francesi feriti da un drone a Erbil. Aereo cisterna Usa precipita in Iraq, Centcom: “Incidente”. Israele: “Colpiti 200 obiettivi”Roma, 13 marzo 2026 - Non ce l’ha fatta uno dei sei soldati francesi feriti nell’attacco di un drone contro una base militare nel Kurdistan iracheno,...

Guerra in Iran, è morto uno dei sei soldati francesi feriti da un drone a Erbil. Aereo cisterna Usa precipita in Iraq: “Incidente”. Pasdaran: “Colpita la portaerei Lincoln, si ritira”Roma, 13 marzo 2026 - Non ce l’ha fatta uno dei sei soldati francesi feriti nell’attacco di un drone contro una base militare, nel Kurdistan...

Schianto aereo cisterna USA in Iraq: morti 4 membri dell’equipaggioMorti quattro membri dell'equipaggio di un aereo cisterna USA in seguito a uno schianto in Iraq. Cause ancora da chiarire. mam-e.it

Chi erano i quattro soldati Usa morti nell’attacco con drone in KuwaitIl Pentagono identifica quattro soldati americani morti nell’attacco con drone contro una base militare Usa in Kuwait durante il conflitto con l’Iran. blogsicilia.it

