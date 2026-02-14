Carnevale italiano | boom economico a 1,5 mld turismo in crescita e nuove mete attraggono visitatori +2%

Il Carnevale italiano ha generato 1,5 miliardi di euro quest'anno, attirando più visitatori e portando a nuove mete turistiche. La crescita del settore si traduce in un aumento del 2% di presenze, grazie anche a eventi innovativi e iniziative speciali nelle principali città. Tuttavia, i costi per partecipare alle celebrazioni sono saliti, rendendo più difficile per alcune famiglie partecipare ai festeggiamenti.

Il Carnevale italiano vale 1,5 miliardi: turismo in crescita, ma i costi per i festeggiamenti aumentano. Il Carnevale italiano si conferma un motore economico di rilievo, generando un fatturato di 1,5 miliardi di euro nel 2026. L'indagine di CNA, supportata dai dati del Ministero del Turismo, evidenzia una crescita dei flussi turistici e un aumento dei costi per i consumatori, nonostante un'attrattività crescente per destinazioni come Venezia, Viareggio, Ivrea, Putignano e Acireale. Un indotto diffuso sul territorio: il ruolo del turismo fuori stagione. Il Carnevale rappresenta un'opportunità unica per intercettare un turismo "fuori stagione", capace di sostenere l'economia di numerose località, spesso al di fuori dei circuiti turistici più battuti.