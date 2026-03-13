L'allenatore del Tottenham, Igor Tudor, ha chiamato i suoi giocatori a reagire e a lottare, mentre il club si trova ad affrontare un aumento di infortuni che sta influenzando le prestazioni. La squadra sta attraversando un momento difficile e Tudor ha esortato i suoi a mantenere la concentrazione, sottolineando l’importanza di non arrendersi di fronte alle difficoltà.

2026-03-13 16:40:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’allenatore del Tottenham Igor Tudor ha invitato i suoi giocatori a combattere mentre il club cerca di porre fine al loro torrido periodo di forma. I Lilywhites si trovano solo un punto sopra la zona retrocessione, con una dura trasferta contro il Liverpool in programma questo fine settimana. Quando giocheranno, gli Spurs potrebbero ritrovarsi negli ultimi tre, se West Ham e Nottingham Forest ottenessero risultati positivi. Il club non ha vinto nel 2026 e per la prima volta nella sua storia ha perso sei partite di fila in tutte le competizioni. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tudor invita i giocatori a “combattere” piuttosto che piangere mentre il Tottenham soffre di più problemi di infortuni

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