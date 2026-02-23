Tudor viene ignorato dai giocatori del Tottenham a bordocampo | la prima partita a Londra è surreale

Tudor si avvicina ai giocatori del Tottenham durante la partita, ma questi continuano a ignorarlo e a giocare senza ascoltarlo. La causa è la scarsa comunicazione tra lo staff e la squadra, che si riflette in un atteggiamento di indifferenza. I giocatori si concentrano esclusivamente sull’azione, senza prestare attenzione alle istruzioni dell’allenatore. La scena si svolge nel momento in cui Tudor prova a motivarli con urla e gesti decisi, senza ottenere risposte.