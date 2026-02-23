Tudor viene ignorato dai giocatori del Tottenham a bordocampo | la prima partita a Londra è surreale
Tudor si avvicina ai giocatori del Tottenham durante la partita, ma questi continuano a ignorarlo e a giocare senza ascoltarlo. La causa è la scarsa comunicazione tra lo staff e la squadra, che si riflette in un atteggiamento di indifferenza. I giocatori si concentrano esclusivamente sull’azione, senza prestare attenzione alle istruzioni dell’allenatore. La scena si svolge nel momento in cui Tudor prova a motivarli con urla e gesti decisi, senza ottenere risposte.
A bordocampo Tudor si sbraccia e urla indicazioni al Tottenham, ma i giocatori lo guardano e continuano a fare di testa loro: nessuno ascolta il nuovo allenatore. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Igor Tudor definisce la squadra del Tottenham “buoni giocatori con cattive abitudini” dopo la sconfitta dell’ArsenalIgor Tudor commenta che i giocatori del Tottenham sono “buoni, ma con cattive abitudini” dopo la sconfitta contro l’Arsenal.
Tudor “qui per lavorare” mentre l’allenatore ad interim del Tottenham si prepara per il debutto nel derby del nord di LondraIgor Tudor, nuovo allenatore ad interim del Tottenham, ha dichiarato di essere qui per lavorare duramente e portare miglioramenti alla squadra.
Argomenti discussi: Igor Tudor, che ha svolto 12 lavori in 11 anni, diventerà il nuovo allenatore del Tottenham ad interim dopo il licenziamento di Thomas Frank.
