Tudor in confusione al Tottenham | dice ai giocatori di non pensare che ci sia una maledizione
Igor Tudor, allenatore del Tottenham, ha rivolto un messaggio ai suoi giocatori prima della partita contro il Liverpool, invitandoli a non credere a eventuali maledizioni. Le sue parole hanno sorpreso i media e i tifosi inglesi, creando discussioni sull’atteggiamento della squadra in vista dell’incontro. La dichiarazione ha attirato l’attenzione generale e ha destato curiosità tra gli appassionati di calcio.
Media e tifosi inglesi sono rimasti sorpresi dalle dichiarazioni di Igor Tudor prima di Liverpool-Tottenham. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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