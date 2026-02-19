Il Bologna vince l’andata contro il Brann grazie a un gol di Castro nei primi minuti, spezzando una serie negativa in trasferta. L’attaccante italiano segna al 10° minuto, dando subito fiducia alla squadra. La partita si gioca sull’erba dell’Ara, dove i rossoblù cercano di sfruttare questa vittoria per affrontare meglio il ritorno. I norvegesi provano a reagire, ma trovano poche occasioni per impensierire la difesa italiana. La squadra di Mihajlovic si prepara ora a difendere il risultato nella prossima sfida.

Il Bologna conquista l’andata contro Brann grazie a un gol di Castro nei minuti iniziali, una rete che modifica subito l’inerzia della sfida e lascia agli emiliani un margine utile in vista del ritorno. La prestazione si distingue per solidità e concretezza, con gestione dei tempi e capacità di soffrire nei momenti chiave. La rete decisiva nei primi minuti ha indirizzato la partita, consegnando al Bologna un vantaggio prezioso da capitalizzare nel match di ritorno. L’impegno della squadra è stato costruito su una lettura attenta della contesa e su una gestione equilibrata, capace di limitare le iniziative dell’avversario e di preservare la compattezza difensiva. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - «Speriamo di vincere anche al 'Ara, qui sembra ci sia una maledizione»

Bologna, Italiano nel post gara: «Speriamo di espugnare anche il Dall’Ara, ormai sembra di avere una maledizione»Vincenzo Italiano ha commentato la vittoria del suo team, il Bologna, dopo il match contro il Brann, causata dal gol di Castro nei primi minuti.

Juventus-Napoli 3-0, Conte nel post partita: «Rigore? Speriamo ci sia sempre onestà. Ci stiamo attrezzando per i miracoli»Dopo la vittoria della Juventus per 3-0 contro il Napoli, Antonio Conte ha commentato il match nel post partita, sottolineando l'importanza dell'onestà arbitrale e la volontà di migliorare.

MILLONARIO amaneció en la cama EQUIVOCADA

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.