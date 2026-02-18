Conferenza stampa Vanoli alla vigilia di Jagiellonia Fiorentina | Chi fa parte di questo gruppo deve sentirsi addosso la responsabilità Su Fortini dico questo
Paolo Vanoli ha parlato alla vigilia di Jagiellonia-Fiorentina, spiegando che la squadra deve assumersi la responsabilità di questa partita. La causa di questa sfida, spiega, risiede nella volontà di passare il turno e qualificarsi ai prossimi step della Conference League. Vanoli ha anche commentato le condizioni di Fortini, sottolineando che il giocatore si sta allenando con impegno per essere disponibile. La partita si giocherà domani sera, e i tifosi attendono una risposta dalla squadra.
Conferenza stampa Vanoli alla vigilia di Fiorentina Dinamo Kiev: «Serve unità, non ego. Cerco il clic mentale per far ripartire la squadra. Fazzini? Out per questo motivo»Alla vigilia della partita di Conference League tra Fiorentina e Dinamo Kiev, il tecnico viola Paolo Vanoli ha affrontato i temi chiave della sfida in conferenza stampa, sottolineando l’importanza dell’unità e della concentrazione per riprendere il cammino.
Vanoli: La mentalità deve essere quella di vincere ma il pensiero al campionato c'èLa Fiorentina è arrivata a Bialystok e, come da prassi Uefa, il tecnico viola Paolo Vanoli ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia del playoff d'andata in Conference ... firenzeviola.it
“Vi ricorderete il mio nome”: sentite cosa ha detto l’allenatore dello Jagiellonia sulla Fiorentina Alla vigilia della sfida di Conference League, Adrian Siemieniec non è passato inosservato. Anzi, tutt’altro. In conferenza stampa il tecnico dello Jagiellonia Bial facebook