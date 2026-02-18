Paolo Vanoli ha parlato alla vigilia di Jagiellonia-Fiorentina, spiegando che la squadra deve assumersi la responsabilità di questa partita. La causa di questa sfida, spiega, risiede nella volontà di passare il turno e qualificarsi ai prossimi step della Conference League. Vanoli ha anche commentato le condizioni di Fortini, sottolineando che il giocatore si sta allenando con impegno per essere disponibile. La partita si giocherà domani sera, e i tifosi attendono una risposta dalla squadra.

Coutinho, notizia clamorosa dal Brasile! Lascia subito il Vasco da Gama, cosa sta succedendo per l’attaccante. Ultimissime Cagliari, dal nuovo stadio al mercato: il futuro passa da qui! I sardi hanno messo gli occhi su quel talento Bonaventura svincolato, occasione per le squadre di Serie A? L’ex Milan aspetta la chiamata giusta Pio Esposito Inter, la Premier stregata dall’attaccante: Marotta ha un piano per blindarlo! Caqueret falso 9 in Milan Como: Fabregas spiega i motivi della sua scelta nel pre-partita. Quale idea ha in mente il tecnico Milan, Tare a DAZN prima del Como: «Non è decisiva per lo Scudetto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Conferenza stampa Vanoli alla vigilia di Jagiellonia Fiorentina: «Chi fa parte di questo gruppo deve sentirsi addosso la responsabilità. Su Fortini dico questo»

Conferenza stampa Vanoli alla vigilia di Fiorentina Dinamo Kiev: «Serve unità, non ego. Cerco il clic mentale per far ripartire la squadra. Fazzini? Out per questo motivo»Alla vigilia della partita di Conference League tra Fiorentina e Dinamo Kiev, il tecnico viola Paolo Vanoli ha affrontato i temi chiave della sfida in conferenza stampa, sottolineando l’importanza dell’unità e della concentrazione per riprendere il cammino.

Leggi anche: Conferenza stampa Bisseck post Inter Venezia: «Il gol subito fa male, la fiducia di Chivu è importante. Voci di mercato su di me? Non ci penso e vi dico questo»

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.