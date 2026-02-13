La presidente del CIO sullo skeletonista ucraino | Non possiamo cambiare le regole

La presidente del CIO, Susanne Lyons, ha dichiarato che non si può cambiare le regole dell’evento, dopo che Vladyslav Heraskevych, skeletonista ucraino, ha criticato le restrizioni relative ai mezzi di trasporto per il suo paese. Heraskevych aveva chiesto un trattamento diverso per poter partecipare alle gare senza dover affrontare lunghe traversate in condizioni difficili, ma il CIO ha ribadito che le norme sono uguali per tutti. Questo episodio ha acceso un acceso dibattito tra le diplomazie e gli organizzatori, rendendo il caso uno dei più discussi di questa edizione olimpica.

Come prevedibile, quello di Vladyslav Heraskevych è diventato il caso mediatico e diplomatico più spinoso delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. A più di 24 ore dalla controversa esclusione dell’ucraino, squalificato dalle prove di skeleton per aver sfoggiato un casco ritraente i volti di oltre venti atleti connazionali rimasti uccisi durante l’invasione russa in Ucraina, la questione ha assunto dei contorni di enorme rilevanza, tanto da coinvolgere anche il Primo Ministro Volodymyr Zelensky. Il CIO ha agito appellandosi all’articolo 50 della Carta Olimpica che vieta ogni qualsiasi tipo di propaganda o dimostrazione religiosa, razziale e politica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La presidente del CIO sullo skeletonista ucraino: “Non possiamo cambiare le regole” Approfondimenti su presidente skeletonista Skeletonista ucraino sfida il CIO: elmetto con volti dei caduti, un gesto di memoria e denuncia alle Olimpiadi. Durante le Olimpiadi di Milano-Cortina, il skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevych ha deciso di fare qualcosa di diverso. Schlein: "Possiamo vincere le prossime elezioni, infatti la destra vuole cambiare regole del gioco" – Il video La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, ha detto che si può vincere alle prossime elezioni. Ultime notizie su presidente skeletonista Argomenti discussi: Io sono perché noi siamo: la Presidente del CIO Kirsty Coventry lancia un messaggio di unità per i Giochi Olimpici Invernali 2026; Olimpiadi 2026: la presidente del Cio, Kirsty Coventry, con la fiaccola; Lei è la presidente del Cio?, Laura Mattarella non risponde ma sorride; Indirizzo di saluto del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella in occasione della Cena di Benvenuto offerta dalla Presidente del C.I.O. Kirsty Coventry. La presidente del Cio Coventry: Giochi diffusi promossi. Pelle d’oca per Brignone e Lollobrigida. Caso Heraskevych? Credo nelle regoleMilano, faro sulla nuova formula a una settimana dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi a San Siro: Feedback è molto positivo nell'esperienza di tutti coloro che vi stanno partecipando ... msn.com «Lei è la presidente del Cio?», Laura Mattarella non risponde ma sorrideLa figlia del presidente durante una passeggiata a Cortina d’Ampezzo per i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026 ... video.corriere.it Alanews - video e giornalismo. . Dopo la squalifica dello skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevych, la presidente del CIO Kirsty Coventry racconta una mattinata “commovente” allo Sliding Centre di Cortina. “Avrei davvero voluto trovare una soluzione per ve - facebook.com facebook Il Comitato Olimpico Internazionale ha vietato allo skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevyc di gareggiare con il cosiddetto “casco della memoria”, un elmo decorato con le foto di giovani atleti ucraini uccisi dalla guerra in corso con la Russia. L’elmo era già x.com