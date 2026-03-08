La Ferrari sfodera ‘Macarena’ | cos’è e quando verrà usata l’ultima innovazione rossa

La Ferrari presenta “Macarena”, una nuova innovazione che potrebbe fare la differenza nella stagione di Formula 1. La scuderia rossa punta a ridurre il divario con le Mercedes e ha in programma di utilizzare questa novità nelle prossime gare. Il primo Gran Premio ha già fornito indicazioni sulle strategie mentre si attendono le prossime tappe del campionato.

La Ferrari vuole essere protagonista nella nuova stagione di Formula 1: Macarena potrebbe essere l’ultima innovazione in grado di colmare il gap con le Mercedes Il primo Gran Premio della stagione ha già emesso le sue sentenze. La Ferrari ha fatto bene, nonostante un errore strategico, dimostrando di poter tenere il passo delle favorite. Dopo anni difficili, potrebbe essere la volta buona per tornare in vetta. Ma c’è da fare i conti con il dominio della Mercedes, partita subito benissimo con la doppietta firmata da Russell e Antonelli. In generale, hanno dimostrato di avere qualcosa in più nelle monoposto, ma è praticamente impossibile cantare vittoria già da ora. 🔗 Leggi su Sportface.it

F1, la Ferrari e l’asso nella manica ‘macarena’. Che cos’è e quando verrà utilizzataIl GP d’Australia di F1 ha decretato la superiorità della Mercedes, autrice di una doppietta con George Russell primo e Kimi Antonelli secondo.

La Ferrari sfodera ‘Macarena’: cos’è e quando verrà usata l’ultima innovazione rossaLa Ferrari vuole essere protagonista nella nuova stagione di Formula 1: Macarena potrebbe essere l'ultima innovazione in grado di colmare il gap con le Mercedes ... sportface.it

Ferrari, l'ala Macarena rivoluziona l'aerodinamicaIn sintesi, la Ferrari ha adottato un approccio aggressivo e selettivo: una turbina compatta per migliorare le partenze e la trazione, un diffusore evoluto per generare carico efficiente, e l’ala ... it.blastingnews.com