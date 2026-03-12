Il Presidente degli Stati Uniti ha iniziato a distribuire un particolare modello di scarpe ai funzionari e ai ministri con cui si incontra durante gli incontri ufficiali. Questa scelta riguarda esclusivamente il tipo di calzature consegnate, senza indicazioni sui motivi o sul significato di questa iniziativa. Le scarpe vengono distribuite durante le riunioni ufficiali, coinvolgendo diverse figure di governo.

Il Presidente degli Stati Uniti ha iniziato a distribuire un modello specifico di calzature ai funzionari e ai ministri che incontra durante gli incontri ufficiali. Il gesto, apparentemente amichevole, si è trasformato in una situazione complessa quando diversi destinatari hanno ricevuto scarpe di misura errata, visibilmente troppo grandi per i loro piedi. Questa pratica insolita ha generato immagini fotografiche che mostrano una fila di funzionari con lo stesso tipo di scarpa, creando un effetto visivo uniforme ma scomodo non possiede il numero giusto. La scelta del modello, costoso circa 145 dollari, sembra essere dettata da una preferenza personale del leader, che mantiene una stanza piena di queste calzature pronte per la distribuzione immediata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Scarpe sbagliate: il regalo scomodo del Presidente USA

