L’amministrazione ha approvato l’acquisto di petrolio russo, suscitando la reazione dell’Unione Europea che denuncia ripercussioni sulla sicurezza energetica. Gli analisti affermano che questa decisione da sola non sarà sufficiente a contenere i prezzi del petrolio. Nel frattempo, Mosca ha già ottenuto oltre 1,3 miliardi di entrate dall’export di petrolio dopo la chiusura dello stretto di Hormuz.

Un assist a Mosca, che dopo la chiusura dello stretto di Hormuz ha già incassato oltre 1,3 miliardi di entrate da export di petrolio non previste. E uno schiaffo alla Ue, che continua ad applicare le sanzioni e un price cap sugli idrocarburi russi. La licenza di 30 giorni all’export di greggio e prodotti petroliferi provenienti dalla Federazione e già imbarcati, concessa da Washinton giovedì per “promuovere la stabilità dei mercati energetici globali” dopo che l’attacco all’Iran ha fatto esplodere i prezzi, ha fatto infuriare i partner del Vecchio continente. “È molto preoccupante, poiché incide sulla sicurezza europea“, il commento del... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Cosa cambia col sì di Trump agli acquisti di petrolio russo. L’Ue protesta: “Incide sulla sicurezza”. Gli analisti: “Non basta per calmierare i prezzi”

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