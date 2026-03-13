La mossa di Trump | sbloccati gli acquisti di petrolio russo Il greggio resta sopra i 100 dollari Borse in rosso

Il governo ha deciso di permettere temporaneamente l’acquisto di petrolio russo, una misura che ha portato il prezzo del greggio a superare i 100 dollari al barile. Le Borse europee sono in calo, con gli investitori che reagiscono alle novità sul mercato energetico. La decisione riguarda esclusivamente acquisti specifici e non coinvolge altre fonti di approvvigionamento. La misura è stata annunciata ufficialmente nelle ultime ore.

Roma, 13 marzo 2026 – Sblocco "temporaneo" degli acquisti di petrolio russo. La mossa del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti spariglia le carte della crisi energetica che accompagna la guerra in Irana: come annuncia il segretario Scott Bessent sui social, Trump ha concesso un'autorizzazione temporanea che permetterà ai Paesi di acquistare petrolio russo attualmente bloccato in mare. Una misura che serve ad ampliare la disponibilità globale di forniture petrolifere e riguarda esclusivamente il greggio russo già in transito. Un via libera "circoscritto e di breve durata" che, precisa Bessent, non dovrebbe comportare benefici finanziari significativi per il governo della Russia, sottolineando che la maggior parte delle entrate energetiche del Paese deriva dalle tasse applicate al momento dell'estrazione del petrolio.