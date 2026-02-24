Auto elettriche | Audi porta la ricarica nella Ski Area Alpe Lusia

Audi ha installato nuovi punti di ricarica a 22 kW nella Ski Area Alpe Lusia, per facilitare gli sciatori che vogliono ricaricare le auto elettriche mentre sciano. La scelta nasce dall’esigenza di rendere più pratico l’uso dei veicoli elettrici in montagna, senza interrompere le attività sulla neve. Questi punti di ricarica offrono una soluzione concreta per chi desidera combinare sport e mobilità sostenibile, senza dover cercare punti di rifornimento lontano.

Audi rafforza la sua presenza in Alta Badia, in Alto Adige, con una nuova iniziativa a favore della mobilità sostenibile e con una dedicata agli amanti della guida sportiva. Nuove colonnine di ricarica, da una parte, una nuova Audi driving experience su ghiaccio, dall'altra. Grazie alla grande coppia e alla estrema silenziosità delle auto elettriche, salire in montagna con una vettura a batterie è un piacere che sempre più automobilistici apprezzano. Portare la ricarica nelle valli, però, non è semplice né economico. Per questo Audi e Moon Power Italia (il brand di Volkswagen Group dedicato alle soluzioni di ricarica B2B), hanno fatto un passo avanti portando nuovi punti di ricarica a due passi dalle piste da sci della Ski Area Alpe Lusia (tra Val di Fassa e Fiemme). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Audi Snow Track, la casa dei Quattro Anelli porta guida su ghiaccio e ricarica elettrica in Alta BadiaAudi Snow Track ha aperto in Alta Badia, portando le auto dei Quattro Anelli su strade di ghiaccio e offrendo opportunità di ricarica elettrica.

Poste Italiane, installate quattro colonnine per la ricarica di auto elettriche nell’ImperiesePoste Italiane ha installato quattro nuove colonnine di ricarica per auto elettriche in diverse zone dell’Imperiese.

