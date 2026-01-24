Trump minaccia il Canada | Dazi del 100% se apre le porte alla Cina L’intesa sulle auto elettriche e il discorso di Carney a Davos | cos’è successo

Recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno suscitato preoccupazioni riguardo alle relazioni commerciali con il Canada e altri Paesi europei. Trump ha minacciato di imporre dazi del 100% qualora il Canada aprisse le porte alla Cina, mentre si discute anche di accordi sulle auto elettriche e di interventi di figure come Carney a Davos. Questi sviluppi evidenziano le tensioni in ambito commerciale e le possibili ripercussioni globali.

Un dazio alla settimana toglie il medico di torno. O almeno una minaccia. Sabato scorso Donald Trump annunciava l'intenzione di imporre nuove tariffe del 10% sui beni esportati da Francia, Regno Unito, Germania, Olanda, Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia. Ovvero i Paesi «rei» di difendere a spada tratta la Groenlandia, pure inviandovi soldati. Progetto poi messo da parte dopo il «compromesso» trovato a Davos col segretario generale della Nato Mark Rutte sulla protezione dell'Artico. Ma nel frattempo proprio sui monti svizzeri Trump sembra aver individuato il suo «miglior nemico»: Mark Carney, il premier canadese che a Davos ha sferzato la platea invitando ad aprire gli occhi sulla fine dell' ordine internazionale basato sulle regole e l'urgenza per le «medie potenze» di agire insieme contro il pericolo di un mondo dominato dalla competizione tra grandi potenze.

