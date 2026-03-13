Un dirigente statunitense ha invitato le navi mercantili a mostrare coraggio e attraversare lo stretto di Hormuz, dove molte navi sono rimaste in attesa. La dichiarazione suggerisce che le imbarcazioni dovrebbero agire senza timore, senza specificare eventuali conseguenze o risposte ufficiali da parte delle autorità locali o internazionali. La frase è rivolta alle navi in questa zona strategica del Golfo.

Le navi mercantili in attesa vicino allo stretto di Hormuz dovrebbero “tirare fuori gli attributi e attraversarlo”. Lo ha detto Donald Trump in un’intervista con Fox News domenica, ma è venuto fuori soltanto oggi, dopo che diverse imbarcazioni sono state attaccate da Teheran. Diversi oppositori del tycoon e rappresentanti democratici hanno criticato il commento, accusando Trump di sottovalutare i rischi della guerra. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, a più di una settimana dall’avvio della campagna militare in Iran, non vuole più parlare di vincere il Premio Nobel per la Pace. In una conversazione con Washington Examiner Trump ha affermato di non avere “alcuna idea” se l’operazione ‘Epic Fury’ lo porterà a “raggiungere il traguardo” con i membri del Comitato del Nobel. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Trump: “Navi tirino fuori gli attributi e attraversino Hormuz”

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