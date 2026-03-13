Trump | L' Iran è prossimo alla resa Cade aereo Usa da rifornimento | 4 morti Raid su manifestazione a Teheran c' è Larijani

Da xml2.corriere.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l'Iran è vicino alla resa, mentre un aereo da rifornimento americano è caduto, provocando la morte di quattro persone. A Teheran, è stato condotto un raid su una manifestazione, con la presenza di un esponente di rilievo. Nel frattempo, Israele ha accusato Teheran di lanciare missili e ha annunciato la chiusura dei luoghi di culto a Gerusalemme, condividendo un video che risale a fine febbraio.

Israele: «Teheran ci lancia missili, stop ai luoghi culto a Gerusalemme». E posta un video, ma è di fine febbraio. Sei soldati francesi feriti in un attacco di droni nel nord dell'Iraq. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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