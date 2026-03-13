Trump ai leader del G7 | Teheran è prossima alla resa Iraq precipita un aereo Usa da rifornimento | 4 morti |Le parole di Khamenei

Da xml2.corriere.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il vertice del G7, un rappresentante ha dichiarato che Teheran sarebbe vicina alla resa. Nel frattempo, in Iraq, un aereo statunitense di rifornimento è precipitato, causando la morte di quattro persone. In Israele, sono stati segnalati lanci di missili da parte di Teheran e la chiusura dei luoghi di culto a Gerusalemme, con un video risalente a febbraio diffuso online.

Israele: «Teheran ci lancia missili, stop ai luoghi culto a Gerusalemme». E posta un video, ma è di fine febbraio. Sei soldati francesi feriti in un attacco di droni nel nord dell'Iraq. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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