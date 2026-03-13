Trump ai leader del G7 | Teheran è prossima alla resa Iraq precipita un aereo Usa da rifornimento | 4 morti |Le parole di Khamenei

Durante il vertice del G7, un rappresentante ha dichiarato che Teheran sarebbe vicina alla resa. Nel frattempo, in Iraq, un aereo statunitense di rifornimento è precipitato, causando la morte di quattro persone. In Israele, sono stati segnalati lanci di missili da parte di Teheran e la chiusura dei luoghi di culto a Gerusalemme, con un video risalente a febbraio diffuso online.

Israele: «Teheran ci lancia missili, stop ai luoghi culto a Gerusalemme». E posta un video, ma è di fine febbraio. Sei soldati francesi feriti in un attacco di droni nel nord dell'Iraq. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Trump ai leader del G7: «Teheran è prossima alla resa». Iraq, precipita un aereo Usa da rifornimento: 4 morti |Le parole di Khamenei Articoli correlati Aereo da rifornimento Usa precipita in Iraq. Macron: "Ucciso un soldato francese a Erbil". Esplosioni a Dubai | Le parole di Khamenei(Guido Olimpio) Mar Rosso e Golfo Persico: due rotte spesso minacciate dalle mine. Aereo da rifornimento Usa precipita in IraqUn aereo da rifornimento KC-135 Stratotanker statunitense si è schiantato nell’Iraq occidentale. Una raccolta di contenuti su Trump ai leader del G7 Teheran è... Temi più discussi: Trump in esclusiva al Corriere sulla crisi in Medio Oriente e Meloni: L'Italia cerca sempre di offrire un aiuto; I 12 errori commessi da Trump nella guerra all'Iran; Usa, l'ultima ossessione di Trump: regalare scarpe Oxford da 145 dollari; Un assalto tira l’altro: Poi toccherà a Cuba, sono i suoi ultimi momenti. Guerra Iran-Usa, Trump ai curdi: Siete con noi o con Teheran?La domanda posta da Donald Trump ai leader curdi è stata diretta: Siete con noi o con l’Iran?. Un interrogativo che riassume la strategia americana nella ... thesocialpost.it Trump raduna i leader di destra dell’America Latina. Il tycoon: Distrutte le comunicazioni dell’Iran, non so come facciano adesso. E su Cuba? Le parole del leader MagaTrump riunisce i leader di destra latinoamericani a Miami, attacca Cuba e rivendica sull’Iran: Le comunicazioni sono interrotte ... affaritaliani.it Francesca Albanese ancora senza via d’uscita dalle sanzioni Usa: “Sono sola, neanche Banca Etica mi ha aperto il conto”. Replica del direttore generale: “Rischiavamo multa da 1 miliardo e chiusura”. @rantoniucci x.com Il simbolo appare sempre più spesso in Francia e Spagna, viene da Usa e Canada, ma potrebbe sbarcare anche in Italia - facebook.com facebook