In Medio Oriente è scoppiato un conflitto dopo che Israele ha bombardato 30 depositi di carburante iraniani. Gli attacchi sono stati eseguiti senza preavviso agli Stati Uniti, che si sono detti sorpresi dalla mossa. Il presidente americano ha espresso irritazione nei confronti del primo ministro israeliano, con cui si sono registrate tensioni pubbliche. La situazione ha provocato prime crepe nell’alleanza tra le due nazioni.

Prime crepe nell’operazione israeliano-americana contro l’Iran. I bombardamenti di Israele contro 30 depositi di carburante iraniani hanno colto di sorpresa gli Stati Uniti, provocando l’irritazione del presidente Donald Trump nei confronti del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Il tycoon ha comunque chiarito di voler «condividere» con l’alleato la decisione sulla fine della guerra. «Al presidente gli attacchi non piacciono. Vuole salvare il petrolio, non bruciarlo», ha riferito un consigliere di Trump ad Axios, spiegando che la questione sarà affrontata ai massimi livelli politici tra Washington e Tel Aviv. Il timore per i prezzi dell’energia Pur non avendo colpito direttamente gli impianti di produzione petrolifera, i raid israeliani hanno sollevato preoccupazioni alla Casa Bianca. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Conflitto in Medio Oriente, tensioni tra Trump e Netanyahu dopo i raid sui depositi di carburante

Articoli correlati

Il conflitto in Iran e Medio Oriente fa volare i prezzi del carburante: a Bari oltre 2 euro al litroValori incrementati nel giro di pochi giorni: il gasolio in modalità servito è venduto anche a 2,2 euro.

Tensioni in Medio Oriente: allarme tra Washington e Teheran dopo nuovi scambi di minacce tra potenze regionaliLe tensioni nel Medio Oriente hanno raggiunto un livello di allarme senza precedenti, con Washington e Teheran al limite dello scontro diretto.

Medio Oriente, l'incontro Trump-Netanyahu - 1mattina News 30/12/2025

Approfondimenti e contenuti su Medio Oriente

Temi più discussi: Medio Oriente: la guerra si allarga; Conflitto in Medio Oriente, gli Stati Europei si espongono a metà; Medio Oriente in fiamme, la cronaca del 4 marzo; Dall'Iran a Israele passando per l'Europa, tutti i paesi coinvolti nella nuova guerra in Medio Oriente.

Medio Oriente: 300 bambini uccisi in 10 giorni di conflittoIn Medio Oriente quasi 300 bambini e bambine sono stati uccisi in dieci giorni di conflitto, più di uno ogni ora. Chiediamo una cessazione immediata delle ostilità e il rispetto del diritto internazio ... savethechildren.it

Dall'Iran a Israele passando per l'Europa, tutti i paesi coinvolti nella nuova guerra in Medio OrienteIl conflitto nella regione continua ad allargarsi: un punto aggiornato di tutti gli attori statali che hanno un ruolo, diretto o indiretto, nell'escalation in corso ... wired.it

MEDIO ORIENTE | Trump: "Hanno commesso un errore con la guida suprema, non so se durerà". Il presidente Usa ribadisce a Nbc il suo disappunto per Motjaba #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2026/03/09/trump-hanno-commesso-un-errore-co - facebook.com facebook

MEDIO ORIENTE | Caccia britannici hanno abbattuto droni iraniani diretti in Giordania e Bahrein, ha riferito il Ministero della Difesa di Londra. #ANSA x.com