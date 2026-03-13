Trump | Eliminato un cancro l’Iran è vicino alla resa

Durante un vertice del G7, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che l’Iran sarebbe vicino alla resa, affermando di aver eliminato un cancro. La sua affermazione si riferisce a una presunta svolta nel comportamento dell’Iran. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di incontri tra i leader mondiali, senza ulteriori dettagli ufficiali o conferme.

Le dichiarazioni durante il vertice del G7. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe affermato che l'Iran sarebbe "sul punto di arrendersi" durante un confronto con i leader del G7. Secondo quanto riportato dal sito di informazione Axios, che cita tre funzionari dei Paesi del G7, la dichiarazione sarebbe arrivata nel corso di una videoconferenza tenuta mercoledì tra i capi di Stato e di governo del gruppo. Il riferimento all'operazione militare. Nel corso dell'incontro, Trump avrebbe rivendicato i risultati dell'operazione militare denominata Epic Fury. Il presidente americano avrebbe sostenuto di aver "eliminato un cancro che minacciava tutti noi", riferendosi alla situazione in Iran e alle azioni militari recenti.

