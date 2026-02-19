Iran-Usa vicini alla resa dei conti | Trump potrebbe attaccare già questo sabato

Secondo CNN e CBS News, Donald Trump si trova in una fase critica, con il rischio di un attacco contro l’Iran già questo fine settimana. Fonti vicine alla Casa Bianca affermano che il presidente sta valutando attentamente le opzioni, anche se non ha ancora dato il via libera ufficiale. L’atmosfera nella capitale è tesa, mentre si moltiplicano le riunioni di sicurezza. La situazione resta incerta, ma le notizie indicano che una decisione potrebbe arrivare a breve. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a salire.

