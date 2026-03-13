Guerra Iran Trump a leader G7 | Teheran prossima alla resa

Durante un incontro tra i leader del G7, il presidente degli Stati Uniti ha affermato che l’Iran sarebbe vicino alla resa. La dichiarazione è stata rivolta ai partecipanti, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi o su eventuali prove a supporto. La comunicazione si inserisce nel contesto delle tensioni tra Teheran e le potenze occidentali, ma non sono stati forniti altri particolari ufficiali.

Il presidente americano Donald Trump avrebbe detto ai leader del G7 che l’Iran «è prossimo alla resa». Lo riferisce Axios, citando tre funzionari dei Paesi del Gruppo informati sul contenuto del colloquio virtuale tra il capo della Casa Bianca e gli altri leader. Trump e il colloquio con i leader del G7 Durante la conversazione, avvenuta mercoledì mattina, Trump avrebbe rivendicato il successo dell’operazione «Epic Fury», sostenendo di aver «eliminato un cancro che ci minacciava tutti». Pur affermando che l’Iran è «vicino alla resa», il presidente americano avrebbe tuttavia aggiunto che a Teheran al momento non esiste un leader con l’autorità di prendere una decisione simile. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Guerra Iran, Trump a leader G7: «Teheran prossima alla resa» Articoli correlati Leggi anche: Trump ai leader del G7: «Teheran è prossima alla resa». Iraq, precipita un aereo Usa da rifornimento: 4 morti |Le parole di Khamenei Guerra in Iran, Trump: “Nessun accordo con Teheran, tranne la resa incondizionata. Stretto di Hormuz? Tutto risolto”WASHINGTON – “Non ci sarà alcun accordo con l’Iran se non la resa incondizionata!”. Iran, Trump minaccia con l’armata. Teheran: risposta schiacciante Una selezione di notizie su Guerra Iran Temi più discussi: Le 5 grandi incognite della nuova guerra di Donald Trump contro l'Iran; I 12 errori commessi da Trump nella guerra all'Iran; Guerra in Iran, Donald Trump: Finirà presto, non c’è più niente da bombardare; Sánchez sfida Trump? Perché la Spagna dice no alla guerra contro l’Iran - ISPI. Iran, da modello Caracas a collasso regime: i 5 possibili scenari per la fine della guerraLeggi su Sky TG24 l'articolo Iran, da modello Caracas a collasso regime: i 5 possibili scenari per la fine della guerra ... tg24.sky.it Guerra in Iran, Donald Trump: Finirà presto, non c’è più niente da bombardareSui motivi della guerra scatenata nel Golfo, Donald Trump ha affermato che cercavano di colpire il resto del Medio Oriente. Stanno pagando per 47 anni di morte e distruzione che hanno causato. Questa ... tg24.sky.it Guerra Iran, cosa rischiano i militari italiani Un drone ha colpito la base italiana a Erbil, nel nord dell’Iraq. Il punto sui nostri contingenti in Medioriente e la sicurezza italiana. Nello Sky Cube Stefania Pinna e Simona Vasta. Sky Cube, il format di Sky tg24, spie - facebook.com facebook #piazzapulita Guerra in Iran, Serra: "Tutte le guerre sono di merda, ma questa lo è particolarmente". x.com