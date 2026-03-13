Trump | Eliminato cancro Teheran sta per arrendersi

Durante il vertice del G7, il presidente americano ha affermato che l’Iran è “sul punto di arrendersi”, mentre ha dichiarato di aver eliminato il cancro. Le sue parole sono state pronunciate in un discorso ai leader presenti, senza ulteriori dettagli su eventuali accordi o azioni militari. La dichiarazione ha suscitato molte reazioni tra i partecipanti e nella stampa internazionale.

L'attacco preventivo contro l'Iran lanciato sabato 28 febbraio da Stati Uniti e Israele aveva l'intento di far cadere il regime, ma ora l'intera regione del Golfo Persico è nel caos. Il blocco dello stretto di Hormuz getta nello scompiglio i mercati globali. Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. Un proiettile balistico lanciato dall'Iran ed entrato nello spazio aereo turco è stato neutralizzato dai sistema di difesa aerea e missilistica della Nato dispiegati nel Mediterraneo orientale. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Ankara in una nota. Si tratta del terzo missile abbattuto nello spazio aereo turco dall'inizio della terza guerra del Golfo. 🔗 Leggi su Today.it

