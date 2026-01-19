Matteo Arnaldi deve arrendersi allo strapotere di Andrey Rublev | azzurro eliminato nel primo turno degli Australian Open 2026

Matteo Arnaldi si è arreso a Andrey Rublev nel primo turno degli Australian Open 2026. Il tennista italiano, attualmente al numero 65 del ranking ATP, ha affrontato con impegno il suo avversario, ma ha dovuto cedere di fronte alla maggiore esperienza e solidità del russo. La partita si è conclusa con la vittoria di Rublev, che ha dimostrato la sua superiorità nel torneo.

Niente da fare per Matteo Arnaldi. Il ligure, numero 65 del ranking ATP, si è arreso alla superiore condizione fisica e alla maggiore solidità tennistica di Andrey Rublev (n.15 del mondo) nel primo turno degli Australian Open 2026. Il russo ha chiuso la pratica con un netto 6-4 6-2 6-3 in 1 ora e 54 minuti, imponendosi con autorità in ogni fondamentale. Arnaldi si presentava a Melbourne con poche partite nelle gambe, complice un infortunio al piede che ne ha limitato la preparazione stagionale. Una condizione lontana dall’ideale che ha inciso sul suo tennis di contenimento, spesso messo sotto pressione dall’intensità dell’avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it

Matteo Berrettini esordirà in un match complicato contro Alex de Minaur, mentre Mattia Bellucci e Matteo Arnaldi dovranno affrontare rispettivamente Casper Ruud e Andrey Rublev #AustralianOpen2026 #JannikSinner x.com