Il politico ha dichiarato di essere orgoglioso di aver ucciso militanti iraniani, definendoli canaglie. Ha affermato che le azioni contro il regime iraniano sono condotte attraverso misure militari, economiche e altre strategie. La sua dichiarazione si riferisce a un’operazione di contrasto contro soggetti considerati terroristici dall’Iran. La presa di posizione è stata resa pubblica in un contesto di tensioni tra le parti.

“Stiamo distruggendo completamente il regime terroristico dell’Iran, militarmente, economicamente e in ogni altro modo. Abbiamo una potenza di fuoco senza pari, munizioni illimitate e tutto il tempo che vogliamo. Guardate cosa succede oggi a queste squilibrate canaglie. Hanno ucciso persone innocenti in tutto il mondo per 47 anni e ora io, come 47° presidente degli Stati Uniti d’America, sto uccidendo loro. Che grande onore è farlo”. Così su Truth il presidente degli Usa Donald Trump. “Eppure – scrive ancora Trump – se leggete il fallimentare New York Times, pensereste erroneamente che non stiamo vincendo. La marina iraniana è stata spazzata via, la loro aviazione non esiste più, i missili, i droni e tutto il resto sono stati decimati, e i loro leader sono stati cancellati dalla faccia della terra”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Trump: ‘canaglie iraniane, un onore ucciderli’

Articoli correlati

Trump, parole di fuoco: “I criminali iraniani hanno ucciso per anni, ora per me è un onore ucciderli”«Guardate cosa succederà oggi a questi folli criminali»: la comunicazione si fa sempre più veemente e Donald Trump, con un post sul social Truth,...

Trump: «Pazzi bastardi, un onore ucciderli». L’Onu condanna Israele e Usa per l’attacco all’Iran – La direttaNel quattordicesimo giorno della guerra tra Israele, Usa e Iran Teheran ha festeggiato per l’aereo Usa caduto, mentre Donald Trump ha confermato che...

Trump Thought Iran Was Going to Attack US Before Strikes

Tutti gli aggiornamenti su Trump 'canaglie iraniane un onore...

Temi più discussi: I 12 errori commessi da Trump nella guerra all'Iran; Netanyahu: Obiettivo dare a iraniani possibilità rovesciare regime'; Sì degli Usa al petrolio russo. Esplosioni a Teheran e Dubai; Israele colpisce siti iraniani e avverte Hezbollah: possibile nuova guerra in Libano.

Donald Trump: È un grande onore uccidere le canaglie iranianeIl presidente americano: Stiamo distruggendo completamente il regime terroristico dell'Iran. Ma secondo la Cnn Washington in fase di ... huffingtonpost.it

Trump: Canaglie iraniane hanno ucciso per anni, ora onore ucciderliIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump è tornato a parlare della guerra che gli Usa stanno combattendo contro Teheran. Stiamo distruggendo completamente il regime terroristico dell'Iran, milita ... tg24.sky.it

Per approfondire, leggi qui l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/dazi-amministrazione-trump-indaga-60-paesi-pratiche-lavoro-forzato-c-e-anche-l-ue-AIswS3vB - facebook.com facebook

Guerra all’Iran, Macron: “Ucciso un soldato francese a Erbil”. Trump dice sì agli acquisti di petrolio russo x.com