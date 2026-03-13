Un politico ha dichiarato che i criminali iraniani hanno ucciso per anni e ora si sente onorato dall’idea di ucciderli. Ha aggiunto che oggi si rivolgerà a questi individui, definendoli “folli criminali”, in un messaggio che si fa sempre più acceso e diretto. La comunicazione si concentra su un'azione prevista contro persone che vengono definite in modo piuttosto duro.

«Guardate cosa succederà oggi a questi folli criminali»: la comunicazione si fa sempre più veemente e Donald Trump, con un post sul social Truth, invia parole di fuoco direttamente all’Iran – senza mancare di togliersi un sassolino dalla scarpa con la stampa americana – mentre la guerra iniziata da Stati Uniti e Israele si avvia a tagliare il traguardo delle due settimane. «Stiamo distruggendo completamente il regime terroristico dell’Iran dal punto di vista militare, economico e ad ogni altro livello. Eppure, se leggeste il fallimentare New York Times, pensereste erroneamente che non stiamo vincendo», dice il presidente americano contestando le analisi del quotidiano della “grande mela”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Trump, parole di fuoco: “I criminali iraniani hanno ucciso per anni, ora per me è un onore ucciderli”

